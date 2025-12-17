بمليارات الدولارات.. استثمارات تقنية تتصدر المشهد في 2025

دمشق-سانا

شهد عام 2025 طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات التقنية، حيث تهافتت الشركات الكبرى على ضخ مليارات الدولارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والواقعين الافتراضي والمعزز، في سباق عالمي محموم يعكس التحول السريع نحو اقتصاد رقمي متكامل.

رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات العالمية KPMG International، الخبير الرقمي بيل توماس، أكد أن “الرؤساء التنفيذيين حول العالم يقتنصون فرصاً وسط الاضطراب عبر الاستثمار الجريء في التكنولوجيا والابتكار والمهارات”.

الذكاء الاصطناعي: نجم الاستثمارات

كان الذكاء الاصطناعي الأكثر جذباً لرؤوس الأموال، إذ ارتفع حجم الاستثمارات فيه بنسبة 50% ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية العام، وتصدرت صفقة “ستارغيت” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع “أوبن إيه آي” قائمة فوربس كأكبر صفقة في القطاع بقيمة 500 مليار دولار.

في المرتبة الثانية، جاءت صفقة “أوراكل” مع “أوبن إيه آي” بقيمة 300 مليار دولار، ثم استثمار “إنفيديا” مع الشركة نفسها بـ100 مليار دولار، أما “أمازون” فدخلت السباق عبر شراكة مع “أنثروبيك” بقيمة 50 مليار دولار لتوسيع مراكز البيانات، إضافة إلى صفقة أخرى مع “أوبن إيه آي” بلغت 38 مليار دولار لتوفير البنى السحابية على مدى سبع سنوات.

الأمن السيبراني: ضرورة ملحّة

وقد قفز حجم صناعة الأمن السيبراني من 190 مليار دولار قبل عامين إلى 267 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025، حيث لم تقتصر الاستثمارات على الشركات، بل شملت الحكومات أيضاً، إذ أعلنت ولاية نيويورك عن برنامج تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز أنظمة الحماية الرقمية في المستشفيات وتطوير خدمات الطب عن بُعد.

الواقع الافتراضي والمعزز

واصلت “ميتا” ضخ استثمارات ضخمة في تقنيات الميتافيرس، إذ تجاوزت قيمة استثماراتها في الواقع الافتراضي والمعزز 80 مليار دولار، مع توقعات بزيادة 20 مليار دولار إضافية حتى نهاية العام.

وفي كانون الأول، استحوذت الشركة على “ليميتلس” المطورة لقلادات ذكية تسجل الاجتماعات وتلخصها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في أول صفقة كبيرة منذ استحواذها على “ويذين آنليميتد” عام 2023.

شخصية العام

واختارت مجلة تايم الأمريكية مهندسي الذكاء الاصطناعي شخصية عام 2025، مشيرة إلى أن العام شهد سباقاً عالمياً لتبني هذه التقنية، مع تراجع المخاوف بشأن مخاطرها لصالح تعزيز الابتكار وتسريع دمجها في الاقتصاد.

كما كشفت المجلة أن عدد مستخدمي تطبيق ChatGPT تجاوز 800 مليون مستخدم أسبوعياً، فيما كثّفت شركات مثل ميتا وغوغل وتسلا استثماراتها في تطوير النماذج الذكية، وهو ما وصفه بعض الخبراء بأنه “ثقب أسود يبتلع رؤوس الأموال”.