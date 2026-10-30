شبكة حقوقية يمنية: 2264 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 59 يوماً

عدن-سانا‏

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 2264 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا ‏الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول ‏وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول الجاري، في تصعيد شمل القتل والإصابة ‏والاختطاف والقصف واستهداف المنازل والمنشآت المدنية.‏

ضحايا القصف والانتهاكات

وأوضحت الشبكة في تقرير بعنوان “تعز.. بين القتل والحصار”، أن الانتهاكات أسفرت ‏عن مقتل 189 مدنياً، بينهم 38 طفلاً و27 امرأة، وإصابة 281 آخرين، مشيرة إلى ‏توثيق 23 حالة تصفية ميدانية وخمس مجازر بحق المدنيين.‏

ولفتت إلى أن الميليشيا أطلقت خلال الفترة المذكورة 12761 مقذوفاً باتجاه مناطق ‏مأهولة بالسكان، ما تسبب بسقوط ضحايا وأضرار واسعة في الممتلكات.‏

اختطاف ومداهمة منازل

وبيّن التقرير أن انتهاكات ميليشيا الحوثي شملت 324 حالة اختطاف وإخفاء قسري، ‏ومداهمة 521 منزلاً، واقتحام وتفتيش 81 منزلاً والعبث بمحتوياتها ونهبها، إضافة إلى ‏تضرر 356 منزلاً، بينها 98 منزلاً دمرت بشكل كلي، وتفجير أربعة منازل.‏

استهداف التعليم والصحة

وفي قطاع التعليم، وثّقت الشبكة اقتحام 23 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، إلى ‏جانب اختطاف طلاب في جامعة تعز، الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية ‏وحق الطلاب في مواصلة دراستهم.‏

أما في القطاع الصحي، فأشارت إلى استهداف خمس سيارات إسعاف وثلاثة مرافق ‏صحية، ومقتل سبعة من العاملين في الطواقم الطبية، فضلاً عن إغلاق 23 مركزاً ‏تجارياً وخمسة مرافق صحية.‏

دعوات إلى تحرك دولي

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف المدنيين ومقومات ‏الحياة الأساسية في محافظة تعز، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ‏والإنسانية إلى التحرك لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين ‏وتوفير الاحتياجات الإنسانية للسكان.‏