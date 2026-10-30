أوتشا: أضرار بمستودع أممي في غزة واستمرار نزوح آلاف الفلسطينيين في الخليل

نيويورك-سانا
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تعرض مستودع تابع للأمم المتحدة في خان يونس جنوب قطاع غزة لأضرار جراء تطاير حطام عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً قريباً منه، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المكتب قوله: إن نحو 100 أسرة فلسطينية فقدت خيامها ومقتنياتها خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الغارات الجوية والحرائق وحوادث أخرى.
وشددت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة شيرين ياسين في مؤتمر صحفي على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
تدهور الأوضاع الصحية
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار التهاب السحايا الفيروسي في غزة، في ظل الاكتظاظ وتدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ونقص العلاجات الأساسية، مشيرة إلى أن التهابات الجهاز التنفسي الحادة لا تزال المشكلة الصحية الأكثر شيوعاً في القطاع.
وجدد “أوتشا” دعوته إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية والمعدات المتخصصة وقطع الغيار، مطالباً الدول الأعضاء بتوفير تمويل إضافي لدعم جهود الإغاثة.
آلاف النازحين في الخليل
وفي الضفة الغربية، أفاد المكتب بأن نحو 3 آلاف فلسطيني لا يزالون نازحين من مدينة الخليل، مشيراً إلى استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لحيّين في المدينة وفرض قيود على التنقل في المحافظة.
وحذّر المكتب من أن هذه الإجراءات تعرقل وصول الفلسطينيين إلى مصادر رزقهم والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، داعياً إلى حماية السكان والسماح للنازحين بالعودة الآمنة والطوعية إلى منازلهم، ومنع المزيد من عمليات النزوح القسري وهدم المنازل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.