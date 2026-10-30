أوتشا: أضرار بمستودع أممي في غزة واستمرار نزوح آلاف الفلسطينيين في الخليل

نيويورك-سانا‏

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تعرض مستودع تابع للأمم ‏المتحدة في خان يونس جنوب قطاع غزة لأضرار جراء تطاير حطام عقب غارة جوية ‏إسرائيلية استهدفت موقعاً قريباً منه، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في ‏القطاع.‏

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المكتب قوله: إن نحو 100 أسرة فلسطينية فقدت ‏خيامها ومقتنياتها خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الغارات الجوية والحرائق وحوادث ‏أخرى.‏

وشددت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة شيرين ياسين في مؤتمر صحفي على ‏ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.‏

تدهور الأوضاع الصحية

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار التهاب السحايا ‏الفيروسي في غزة، في ظل الاكتظاظ وتدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ‏ونقص العلاجات الأساسية، مشيرة إلى أن التهابات الجهاز التنفسي الحادة لا تزال ‏المشكلة الصحية الأكثر شيوعاً في القطاع.‏

وجدد “أوتشا” دعوته إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات ‏الإنسانية والمعدات المتخصصة وقطع الغيار، مطالباً الدول الأعضاء بتوفير تمويل ‏إضافي لدعم جهود الإغاثة.‏

آلاف النازحين في الخليل

وفي الضفة الغربية، أفاد المكتب بأن نحو 3 آلاف فلسطيني لا يزالون نازحين من ‏مدينة الخليل، مشيراً إلى استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لحيّين في المدينة وفرض ‏قيود على التنقل في المحافظة.‏

وحذّر المكتب من أن هذه الإجراءات تعرقل وصول الفلسطينيين إلى مصادر رزقهم ‏والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، داعياً إلى حماية السكان والسماح ‏للنازحين بالعودة الآمنة والطوعية إلى منازلهم، ومنع المزيد من عمليات النزوح القسري ‏وهدم المنازل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.‏