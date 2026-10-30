الصين تطور نماذج ذكاء اصطناعي للتحذير من الظواهر الجوية المتطرفة

بكين-سانا

كشفت الصين عن أول دفعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في رصد الظواهر الجوية المتطرفة والتحذير منها، ضمن نظام أقمار “فنغيون” الاصطناعية للأرصاد الجوية، وذلك خلال مؤتمر للمستخدمين عُقد الخميس الماضي في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم الجمعة، أن هيئة الأرصاد الجوية الصينية أوضحت أن النماذج الجديدة تشمل نموذجاً لتحليل سحب الأعاصير، وآخر للإنذار الآني بالظواهر الجوية الناجمة عن الحمل الحراري الشديد، بما يعزز قدرات الأقمار الاصطناعية على رصد الأعاصير والعواصف الشديدة والتنبؤ بها.

وأشارت الهيئة إلى أن نموذج تحليل سحب الأعاصير يستطيع تحديد مواقع الأعاصير وبنيتها وشدتها وتطورها تلقائياً، وإجراء تحليلات كل 15 دقيقة، وإنتاج تقارير تفسيرية خلال 27 ثانية، فيما يستخدم نموذج الإنذار الآني بيانات الرصد التي يجمعها القمر الاصطناعي “فنغيون-4” خلال الساعتين السابقتين، للتنبؤ بتطور السحب وتحديد المناطق المعرضة للظواهر الجوية الشديدة، مع إتاحة إنذار مسبق يصل إلى أربع ساعات.

وبينت الهيئة أن الصين تمتلك حالياً عشرة أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية من طراز “فنغيون” في مداراتها، وتتيح بياناتها لـ141 دولة ومنطقة.

وتشكل هذه الأقمار جزءاً أساسياً من منظومة المراقبة الجوية الصينية، في وقت تتزايد فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المناخية الضخمة، وتحسين دقة التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة.

وكانت الصين أطلقت في 24 تشرين الأول الجاري، ستة أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد، ووضعتها بنجاح في مداراتها.