الحرب في الشرق الأوسط تضغط على أسواق الطاقة والدولار وتثير تقلبات عالمية

عواصم-سانا

ركزت تحليلات اقتصادية صدرت اليوم الجمعة على تأثير الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على أسواق الطاقة والعملات العالمية، مع توقع استمرار التقلبات في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي شهدت ارتفاعات جديدة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. وأشارت التحليلات إلى أن أي اضطراب إضافي في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأرقام قياسية في الأسواق العالمية.

كما أكدت تقارير رويترز أن سعر صرف الدولار شهد تقلبات متزايدة خلال الأيام الماضية، نتيجة التدخلات الاقتصادية والاستثمارات التحوطية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، في وقت يراقب فيه المستثمرون المخاطر الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

وحذرت التحليلات من أن استمرار الحرب لأكثر من 100 يوم، كما تشير تقديرات البنتاغون، قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات المالية للدول، وزيادة ضغوط التضخم، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والمواد الغذائية.

وأكد خبراء الاقتصاد أن الأسواق ستظل شديدة التأثر بالمعطيات العسكرية والسياسية، محذرين من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى موجة إضافية من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية على الدول المستوردة للطاقة.

وشددت التحليلات على أهمية المتابعة الدقيقة لحركة الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتطورات العسكرية في المنطقة، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتوقع اتجاهات السوق على المدى القصير والمتوسط.

وكان صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنّ أمن الطاقة في معظم دول آسيا والعالم على المحك، جراء التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط.