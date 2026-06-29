الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على عدنان حمادة المتورط بانتهاكات وجرائم سطو

photo 2026 06 29 17 10 57 الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على عدنان حمادة المتورط بانتهاكات وجرائم سطو

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق القبض على المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بـ”ابن البيك”، وذلك في كمين محكم، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة وبناءً على معلومات استخباراتية تقاطعت حول مكان ‏تواجده.
 
وقالت وزارة الداخلية اليوم الإثنين: إن سجلات الموقوف التحقيقية أظهرت ‏أنه عمل في صفوف الفرقة الرابعة، وارتكب انتهاكات بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير، وتسبب باعتقال عدد من المواطنين.
 
وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح، قبل أن يتوارى عن الأنظار، مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بحقه وفق الأصول القانونية.
 
وتواصل وزارة الداخلية عملياتها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بهدف تقديمهم إلى القضاء المختص وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وزير الطوارئ يبحث مع منظمة دولية آليات مبتكرة لإزالة الألغام في سوريا
مؤتمر “SYNC’25 II” السوري الأمريكي بدمشق… خطوة لتعزيز صناعة التكنولوجيا العالمية- فيديو
اختتام حملة “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” بتعاون حكومي ودولي في دمشق
الداخلية تسلّم أسطول آليات جديداً لقيادة الأمن الداخلي في طرطوس
وزارة الداخلية: القبض على أفراد شبكة سرقة سيارات وترويج مخدرات في السويداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك