الأمن الداخلي في ريف دمشق يلقي القبض على عدنان حمادة المتورط بانتهاكات وجرائم سطو

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق القبض على المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بـ”ابن البيك”، وذلك في كمين محكم، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة وبناءً على معلومات استخباراتية تقاطعت حول مكان ‏تواجده.



وقالت وزارة الداخلية اليوم الإثنين: إن سجلات الموقوف التحقيقية أظهرت ‏أنه عمل في صفوف الفرقة الرابعة، وارتكب انتهاكات بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير، وتسبب باعتقال عدد من المواطنين.



وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح، قبل أن يتوارى عن الأنظار، مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بحقه وفق الأصول القانونية.



وتواصل وزارة الداخلية عملياتها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بهدف تقديمهم إلى القضاء المختص وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.