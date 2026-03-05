أردوغان: نركّز على تفعيل المسار الدبلوماسي لإحلال السّلام في المنطقة

أنقرة-سانا

أكدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده تركّز على تفعيل المسار الدبلوماسي لإحلال السّلام في المنطقة، مشيراً إلى أن مساعي أنقرة في هذا المجال ستتواصل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم: إنّ “اتصالاته مع القادة الآخرين بشأن تحقيق السلام ستستمر”، محذّراً من أن استمرار التصعيد في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وبشأن العلاقات بين تركيا وماليزيا، أكدّ أردوغان عمق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وفيما تتواصل المواجهات الإسرائيلية الأمريكية من جهة، وإيران من جهة أخرى، أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أمس الأربعاء، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.