ترامب يحمل كندا مسؤولية انتشار أدخنة حرائق الغابات

واشنطن-سانا

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة كندا مسؤولية انتشار أدخنة ناجمة عن حرائق الغابات.



وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “يجب إضافة كلفة هذا التلوث إلى الرسوم الجمركية، التي تدفعها كندا حالياً”، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لمعرفة خطط بلاده للتعامل مع الحرائق.



وكانت مدينة تورونتو الكندية سجّلت الأربعاء الماضي أسوأ مستويات جودة للهواء بين المدن الكبرى في العالم، نتيجة تصاعد الدخان، والتلوث الناجمين عن حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وسط تحذيرات رسمية للسكان بضرورة البقاء في منازلهم.



يذكر أن حرائق الغابات في كندا التهمت منذ مطلع العام الجاري نحو 1.9 مليون هكتار من الأراضي والغطاء النباتي، ورغم أن هذه الحصيلة تبقى دون المستويات القياسية المسجلة عام 2023، إلا أن أكثر من 800 بؤرة حريق لا تزال مشتعلة في مناطق متفرقة من البلاد.