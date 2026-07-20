التصعيد العسكري البحري يخفض عمليات نقل النفط إلى أدنى مستوياتها عبر مضيق هرمز

لندن-سانا

أفادت بيانات ملاحية وتحليلات لصور الأقمار الصناعية بتباطؤ حاد في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من مضيق هرمز وخليج عمان، وذلك في أعقاب موجة الهجمات العسكرية المتبادلة والتصعيد البحري الأخير في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين في قطاع النقل البحري قولهما اليوم الإثنين: إن “عمليات الشحن المباشر ونقل الشحنات بين الناقلات تراجعت بشكل ملحوظ، حيث لم تُسجَّل سوى عمليتين أو ثلاث عمليات فقط خلال الأيام القليلة الماضية”.

من جهتها، أكدت شركة “كلاركسونز” للوساطة الملاحية أن “حركة مرور السفن عبر المضيق الاستراتيجي هبطت إلى متوسط ناقلتين عملاقتين يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 5 ناقلات في الأسبوع السابق له، وانخفاض من متوسط 8 عمليات عبور يومية سُجلت بين أواخر حزيران ومطلع تموز الجاري”.

وذكرت المصادر أن “مخاوف السلامة والأمن البحري دفعت بعض شركات الشحن الكبرى إلى تجنب استخدام نظام العبور والمسارات البحرية التي توجّهها القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد أن أثارت موجة من الهجمات الإيرانية على السفن مخاوف أمنية”.

ويأتي هذا الشلل الملاحي المؤقت في وقت تشهد فيه مياه الخليج وخليج عمان مواجهات عسكرية مباشرة، شملت ضربات جوية وهجمات متبادلة على الصعيد البحري في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ما جعل المنطقة بيئة عالية المخاطر لخطوط الملاحة الدولية.