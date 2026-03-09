الأسواق العالمية تشهد موجة تراجعات وتقلبات حادة مع تصاعد الحرب

عواصم-سانا

حذر خبراء اقتصاديون، من أن الأسواق المالية العالمية تشهد موجة من التراجعات والتقلبات الحادة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم الاستثمارية.

وقال الخبراء لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: إن مؤشرات الأسهم تراجعت في عدد من الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي.

ويرى الخبراء أن التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، شكلت عامل ضغط مباشر على أسواق الأسهم العالمية، في وقت يتجه فيه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي.

وأشارت البيانات إلى أن بعض المؤشرات الرئيسية سجلت خسائر ملحوظة منذ بداية التصعيد، إذ انخفض مؤشر “إس آند بي 500″ بنحو 2 % بينما تراجع مؤشر” داو جونز” بواقع 3 % وسط موجة بيع واسعة في الأسواق.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن الأسواق ستظل عرضة للتقلبات في المدى القريب، ما يجعل إدارة المخاطر ومراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عوامل حاسمة في قرارات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتبادلة والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.