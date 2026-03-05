“طاقة”: توليد الكهرباء والمياه في الإمارات مستمر دون انقطاع رغم التطورات الإقليمية

أبوظبي-سانا

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، أن عملياتها التشغيلية على امتداد شركاتها في دولة الإمارات متواصلة بشكل طبيعي ودون أي انقطاع، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قولها: إن” أعمالها التي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها إلى جانب خدمات الصرف تعمل جميعها بكفاءة وبشكل آمن دون أي انقطاع”.

وأوضحت الشركة أنه فعلت أطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لديها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يضمن المرونة واستدامة توريد الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء البلاد.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها الإمارات، لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ يوم السبت الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.