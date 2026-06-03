مقتل العشرات بهجمات لمسلحين في شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء بهجمات نفذها مسلحون يعرفون محلياً باسم “قطاع الطرق”، واستهدفت منطقة ريفية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وذلك خلال مراسم تشييع لضحايا هجوم سابق.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول المحلي دالهاتو دانغولبي قوله: “إن قطاع الطرق فتحوا النار على مشيعي 17 شخصاً قضوا في هجوم الأحد”، مشيراً إلى أن المسلحين الذين يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية دانغولبي في مقاطعة توريتا، حيث قتلوا 17 شخصاً آخرين ونهبوا المحال.

وأوضح المصدر أن المسلحين توجهوا صباح أمس الثلاثاء إلى مزرعة، حيث كان 20 شخصاً على الأقل يؤدون مراسم تشييع للقتلى الذين سقطوا في هجوم الأحد، مما رفع حصيلة القتلى إلى 37.

وأضاف: إن قطاع الطرق عادوا إلى القرية ليل الثلاثاء لحرقها، كما خطفوا عدداً من سكان قريتين مجاورتين، وطلبوا فدية تشمل البنزين مقابل إطلاق سراحهم، غير أن المخطوفين تمكنوا من الفرار بعد بضع ساعات.

وتنشط في شمال نيجيريا ووسطها عصابات تعرف باسم “قطاع الطرق”، تتخصص في سرقة الماشية وطلب الفدية، وتشن هجمات ضد القرى تستهدف السكان وتحرق المنازل بعد نهبها.

وأفاد سكان محليون بأن قطاع الطرق سرقوا “مئات رؤوس الماشية” خلال هذه الهجمات.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن عمليات القتل هذه “تسلط الضوء على الإخفاق المستمر للسلطات في حماية القرى والبلدات من هجمات متواصلة يشنها مسلحون”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات يهدد حياة آلاف الناس.

وأعلنت الشرطة النيجيرية في الخامس والعشرين من أيار الماضي عن اختطاف عشرة أشخاص على الأقل بهجمات مسلحة بولاية كوارا وسط البلاد.