عُمان تدين أي أعمالٍ تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لأيّ أعمالٍ أو مخططاتٍ تستهدف أمن واستقرار الإمارات، أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددةً على تضامنها الدائم معها فيما تتخذه من إجراءاتٍ لصون أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مجتمعها.

وجدّدت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف السلطنة الثابت في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها، أيّاً كانت دوافعها ومبرراتها، موضحةً التزامها بعلاقات حسن الجوار والتعاون البنّاء مع كل الدول الشقيقة والصديقة في التصدي لمثل هذه الأعمال المنبوذة.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن أمس الإثنين، تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.