رئيس وزراء نيوزيلندا يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعدد من الدول العربية

أبوظبي-سانا

أدان رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا اليوم الأربعاء، أكد خلاله تضامن نيوزيلندا مع دولة الإمارات وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.