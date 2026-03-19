تصعيد إيراني يضرب منشآت الطاقة في الخليج.. وإسرائيل تدمر سفناً حربية في بحر قزوين

تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية لليوم العشرين، وشهد أمس الأربعاء، واليوم الخميس تصعيداً خطيراً نقل المعركة من التبادل الصاروخي المباشر إلى استهداف البنى التحتية الحيوية للطاقة في دول الخليج العربي، في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها لتشمل العمق الإيراني الشمالي وسواحل بحر قزوين لأول مرة منذ بدء العمليات.

ففي تطور ميداني لافت، نفذت إسرائيل للمرة الأولى غارات جوية على شمال إيران، مستهدفة ميناء “بندر أنزلي” المطل على بحر قزوين.

تدمير 6 سفن حربية واستهداف 200 موقع

وأفادت تقارير عسكرية بأن الغارات دمرت ست سفن حربية تابعة للبحرية الإيرانية راسية في الميناء، في ضربة تهدف إلى شل القدرات البحرية الإيرانية في المنطقة الشمالية.

وبالتزامن، شن الجيش الإسرائيلي حملة جوية واسعة النطاق شملت أكثر من 200 موقع وسط طهران، وغرب البلاد، ووسطها، بمشاركة عشرات المقاتلات.

وشملت الأهداف مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ومنصات الإطلاق، ومصانع الأسلحة، فيما تناقلت الأنباء عن وقوع انفجارات عنيفة في مطار يزد، جراء استهداف منشآت حيوية هناك.

إيران تستهدف 80 موقعاً إسرائيلياً

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ 63 من هجماته، مستهدفاً 80 موقعاً إسرائيلياً بأنظمة صاروخية “نقطوية” فائقة الدقة ذات رؤوس حربية متعددة، مدعومة بطائرات مسيرة انقضاضية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل إسرائيلي وإصابة 177 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ اندلاع الحرب إلى 3924 إصابة.

اعتداءات إيران تطال منشآت الطاقة في الخليج

ولم تعد المعركة مقتصرة على الجبهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، بل امتدت لتشمل منشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في تصعيد وصفته العواصم العربية بـ”الخطير”.

فقد تعرضت مدينة “رأس لفان” الصناعية في قطر، التي تُعد أكبر مركز عالمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لاعتداءين إيرانيين متتاليين تسببا في أضرار جسيمة بالمنشآت.

وردت الدوحة بإدانة شديدة للاستهداف، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً للسيادة، وأعلنت طرد الملحقين العسكري والأمني من السفارة الإيرانية في الدوحة، مطالبة إياهما بمغادرة البلاد فوراً.

ترامب يهدد بتدمير حقل بارس الإيراني للغاز

وجاء الرد الأمريكي سريعاً وحاسماً على لسان الرئيس دونالد ترامب، الذي كتب عبر منصة “تروث سوشال”: “إذا قررت إيران برعونة مهاجمة دولة بريئة مثل قطر مجدداً، فإن الولايات المتحدة، بمساعدة إسرائيل أو دونها، ستقوم بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل”.

وامتدت الهجمات لتشمل الإمارات، حيث استهدفت طائرات مسيرة منشأة “حبشان” للغاز وحقل “باب” النفطي، غير أن الدفاعات الجوية الإمارتية نجحت في اعتراضها دون وقوع إصابات، رغم تعليق العمليات مؤقتاً في بعض المنشآت.

أما السعودية، فأعلنت وزارة دفاعها اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية استهدفت الرياض، وخمس مسيرات في المنطقة الشرقية، إضافة لإسقاط صاروخ ومسيرة استهدفا ميناء ينبع ومصفاة “سامرف”.

وفي الكويت، اندلعت حرائق محدودة في مصفاتي ميناءي عبد الله والأحمدي، جراء اعتداءات مسيّرة، دون تسجيل إصابات بشرية.

ارتباك أسواق الطاقة العالمية

وأحدثت هذه التطورات الميدانية صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مدفوعة بالمخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، فقد قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35%، حيث سجل عقد “تي تي إف” الهولندي المرجعي ارتفاعاً إلى 74 يورو.

وعلى صعيد النفط، ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 6.5% ليصل إلى 114.35 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 97.36 دولاراً، في أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الحرب تتصاعد بسرعة هائلة، إذ كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع أن البنتاغون يطلب ميزانية طارئة تتجاوز 200 مليار دولار، بعد أن تجاوزت تكلفة الأسبوع الأول من العمليات 11 مليار دولار.

إجماع إقليمي على حق الدفاع عن النفس

سياسياً، تبلور موقف عربي وإقليمي موحد عقب اجتماع وزاري تشاوري عقد في الرياض، ضم وزراء خارجية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، سوريا، مصر، الأردن، لبنان، تركيا، باكستان، وأذربيجان.

وأدان المجتمعون الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات، مطالبين طهران بالوقف الفوري لاعتداءاتها واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، كما شددوا على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن “إيران تحاول ممارسة الضغط على جيرانها، لكن المملكة لن تخضع لهذا الابتزاز، بل سينعكس على طهران سياسياً وأخلاقياً”، مضيفاً: “نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اضطر الأمر”.

وتتجه الأنظار الآن نحو الساعات القادمة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع، وتأثيره المباشر على الاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي.