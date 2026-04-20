وزارة الخارجية الأردنية الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي يستهدف الإمارات

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الإثنين، المخطط الإرهابي الذي يستهدف دولة الإمارات، مؤكدة أنه محاولةً مرفوضةً لزعزعة أمنها واستقرارها.

وشددت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، على رفض الأردن واستنكاره لهذا المخطط، وتضامنه المطلق مع الإمارات، ودعمه في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات في وقت سابق اليوم، تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران، كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

