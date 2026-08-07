البحرين ورابطة العالم الإسلامي: اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران انتهاك‏ للقانون الدولي

المنامة ومكة المكرمة-سانا‏

أدانت البحرين ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الاعتداءات التي ‌‏نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، ‌‏وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.‏

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقعها الرسمي: “إنّ ‌‏الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي باستخدام المقاذيف العشوائية ‌‏مستهدفة المنشآت والأعيان المدنية في نجران يشكّل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً ‌‏صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم ‌‏المتحدة”.‏

وأعربت الوزارة عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما ‌‏تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين ‌‏والمنشآت المدنية والحيوية، ودعت إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا ‌‏الحوثي، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بما يسهم في حماية المدنيين، ‌‏وصون أمن المنطقة واستقرارها.‏

ونوهت الوزارة بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تقودها السعودية ‌‏للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية، ‌‏ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما ‌‏يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه في الأمن ‌‏والاستقرار. ‏

بدوره أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء ‏المسلمين ‏محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان على موقع الرابطة الرسمي ‌‏الاعتداءات، وقال: “الهجوم ينتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف ‌‏الدولية والإنسانية، ويؤكد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا في تعمد ‌‏استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.‏

وأعرب عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه ‌‏من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على ‏أراضيها‏.‏

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء ‌‏الركن تركي المالكي أعلن فجر اليوم إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء ميليشيا ‌‏الحوثي على منطقة نجران السعودية.‏