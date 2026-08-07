البحرين ورابطة العالم الإسلامي: اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران انتهاك‏ للقانون الدولي

المنامة ومكة المكرمة-سانا
أدانت البحرين ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على موقعها الرسمي: “إنّ الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي باستخدام المقاذيف العشوائية مستهدفة المنشآت والأعيان المدنية في نجران يشكّل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة”.
وأعربت الوزارة عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، ودعت إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون أمن المنطقة واستقرارها.
ونوهت الوزارة بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تقودها السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.
بدوره أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان على موقع الرابطة الرسمي الاعتداءات، وقال: “الهجوم ينتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكد على النهج الإجرامي لهذه الميليشيا في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.
وأعرب عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي أعلن فجر اليوم إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية.