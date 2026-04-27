رابطة ناقلات النفط تكشف بقاء 2400 بحّار عالقين على أكثر من 105 سفن في مضيق هرمز

لندن-سانا

كشفت رابطة إنترتانكو التجارية لناقلات النفط، أن نحو 2400 بحّار ما زالوا عالقين على متن أكثر من 105 ناقلات في مضيق هرمز، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

وأوضح تيم ويلكينز، المدير الإداري للرابطة في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن إغلاق المضيق أدى إلى تقطّع السبل بالبحارة قبالة السواحل الإيرانية، مشيراً إلى أنهم يواجهون ضغطاً نفسياً حاداً وإرهاقاً مستمراً وقلقاً متزايداً على حياتهم، مع تدهور أوضاعهم الصحية، نتيجة طول فترة الانتظار.

وأشار ويلكينز إلى أن طواقم السفن تضطر إلى تدبير الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والماء، إضافة إلى تنفيذ مهام تشغيلية مثل جمع النفايات، محذراً من أن تأمين هذه الاحتياجات سيزداد صعوبة مع استمرار تعطل حركة الملاحة.

وأضاف: إن العديد من البحارة عالقون دون أي يقين بشأن موعد عودتهم إلى بلدانهم، في وقت تمنع فيه بعض الدول عمليات تبديل الطواقم، بينما تطالب دول أخرى بإعادة مواطنيها بشكل عاجل.

وكانت إيران قد أعلنت مؤخراً احتجاز عدد من سفن الشحن في مضيق هرمز للتفتيش، فيما أفادت سفن أخرى بتعرضها لهجمات أثناء محاولتها العبور، كما اعترضت القوات الأمريكية عدة سفن بعد فرضها حصاراً على حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الـ 13 من نيسان الجاري.