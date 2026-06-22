غرق مئات المنازل وانقطاع الكهرباء عن الآلاف جراء الفيضانات في كندا

أوتاوا-سانا

أعلنت السلطات الكندية اليوم الإثنين، أن الفيضانات التي ضربت منطقة ويست آيلاند في مونتريال أدت إلى غمر مئات المنازل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 6 آلاف منزل.

ونفل موقع “كندا نيوز 24” عن رئيس قسم الإطفاء في مونتريال، أن فرق الطوارئ تلقت نحو 1200 بلاغ مرتبط بالفيضانات، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج نحو 12 شخصاً حاصرتهم المياه داخل سياراتهم، دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف: إن التقديرات الأولية، تشير إلى أن المياه غمرت نحو 300 منزل، بعدما شهدت مونتريال هطول نحو 150 ملم من الأمطار خلال فترة قصيرة.



من جهتها أعلنت الشرطة إعادة فتح جميع الطرق التي أُغلقت بسبب الفيضانات، كما أكدت إدارة مطار مونتريال ترودو عودة عملياته إلى طبيعتها، بعد تعليق مؤقت للأنشطة الأرضية، بسبب العواصف الرعدية وتحذيرات البرق.



وشهدت مدينة مونتريال منذ مساء يوم السبت، اضطرابات جوية كبيرة في مقاطعة كيبيك، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق في عدة أحياء، وإغلاق طرق رئيسية وانقطاع التيار الكهربائي.