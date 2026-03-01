إصابة امرأة وطفل بشظايا طائرة مسيرة إيرانية في أبو ظبي

أبو ظبي-سانا

أصيبت امرأة وطفلها في أبوظبي اليوم الأحد، بشظايا طائرة مسيرة إيرانية بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي أن سقوط الشظايا على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد أسفر عن إصابة بسيطة لامرأة وطفلها، إضافة إلى أضرار مادية طفيفة.

وأوضح المكتب أن الأصوات التي سُمعت في الإمارة ناجمة عن عمليات الاعتراض الناجحة، كما يهيب بعدم تداول الشائعات والبيانات المغلوطة، مع التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وكان أصيب شخصان، في وقت سابق اليوم، جراء سقوط شظايا طائرات مسيرة إيرانية في إمارة دبي عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وتأتي هذه الحوادث تزامناً مع تعرض عدد من الدول العربية، وهي الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن، أمس السبت، إلى اعتداءات بالصواريخ من قبل إيران، ما أثار موجة من التنديد ضدها، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.