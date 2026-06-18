الخارجية الفلسطينية تدين إحراق المستوطنين مسجدين بالضفة الغربية

القدس المحتلة -سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قيام مستوطنين بإحراق مسجدين بالضفة الغربية.



وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: “ندين الجريمتين الإرهابيتين اللتين ارتكبتهما عصابات المستوطنين بإحراق المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، وكتابة خط شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما”.



وأكدت الخارجية أن استهداف المساجد ودور العبادة وكتابة الشعارات العنصرية والتحريضية على جدرانها يكشف الطبيعة المتطرفة للفكر الاستيطاني الاستعماري القائم على الكراهية والعنصرية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ويشكل استفزازاً متعمداً لمشاعر الفلسطينيين وللأمتين العربية والإسلامية، بحسب البيان.



وحملت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هاتين الجريمتين وتداعياتهما، مؤكدة أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.



ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف إرهاب المستعمرين، والعمل على تصنيف المجموعات الاستيطانية المسلحة التي تمارس أعمال العنف المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها منظمات إرهابية.



واقتحم مستوطنون في وقت سابق اليوم الأربعاء بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.