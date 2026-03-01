روبيو يؤكد للصفدي دعم الولايات المتحدة إجراءات الأردن ضد الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة، والمتاحة لحماية مواطنيها، وأمنها، واستقرارها، وسيادتها فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعم الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الصفدي تلقى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من روبيو أكد فيه تضامن الولايات المتحدة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ودعمها كلّ الإجراءات التي يتخذها لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وشدد الصفدي على إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبرَّرة على أراضي الأردن، وعلى دول عربية شقيقة، وعلى أنّ المملكة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وأعرب عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع الأردن.

ولفت الصفدي إلى ضرورة تكثيف الجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار، واعتماد الدبلوماسية سبيلاً، لإنهاء الأزمات، وخفض التصعيد في المنطقة.

وتتعرض الأردن، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، منذ أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أوقع إصابات بين المدنيين، وأضراراً مادية.