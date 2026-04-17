وزير الطاقة: عودة المياه إلى قرى وبلدات في ريف إدلب الشرقي

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير عودة المياه إلى عدد من القرى والبلدات في ريف معرة النعمان الشرقي، بمحافظة إدلب.

وقال الوزير البشير اليوم الخميس: “خمسون ألف إنسان تعود إليهم المياه، وتعود معها الحياة إلى قراهم، بدخول محطة الهلبة الخدمة، استعادت الهلبة وجرجناز والقراطي وأبو مكي والصرمان والحراكي والفعلول والبرج وكلاسنته وحران شريانها الحيوي، بعد سنوات من الانقطاع”.

وأضاف الوزير البشير: “ما ننجزه اليوم هو حق لأهلنا، ونمضي بتنفيذ ما نعد به، قرية بعد قرية، لأن كل قرية بأهلها تستحق الحياة”.

وكانت وحدة المياه في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بدأت في شهر تشرين الأول الماضي، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل آبار عين الزرقا، بهدف تحسين واقع مياه الشرب في المدينة.