عواصف رعدية وهطولات مطرية غزيرة متوقعة من الجمعة حتى الأحد

دمشق-سانا

تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تبدأ اعتباراً من عصر يوم الجمعة، وتستمر حتى فجر الأحد المقبل، وتشمل معظم المناطق السورية، مع هطولات مطرية غزيرة تترافق مع عواصف رعدية.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تنبيه جوي، مساء اليوم الخميس، أن الحالة الجوية ستتسم بغزارة في الأمطار في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمالية تشكل خلايا ركامية بشكل عشوائي يصعب تحديد أماكنها مسبقاً.

وبيّنت أن التأثيرات لن تكون متزامنة أو موحّدة، إذ قد تشهد بعض المناطق أمطاراً غزيرة وسيولاً محلية، في حين تبقى مناطق أخرى ذات طقس مستقر أو هطولات خفيفة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى مجموعة من الإرشادات:

تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند حدوث هطولات غزيرة.

-️ عدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة.

-️ تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه، أو غطتها حبات البرد.

-️ تجنب السير في الطرقات الزراعية.

-️ عدم الاقتراب من أي مجرى مائي، وذلك لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول.

-️ عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

-️ الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً وكبيراً للمياه، وعدم المجازفة بعبورها بالآليات.

-️ عدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة، أو قرب المجاري المائية.

-️ تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

-️ عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء، أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية القوية.

-️ تجنب التصوير، والامتناع عن استعمال الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية القوية.

-️ تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير والسقوط بفعل هبات الرياح القوية.

-️ عدم الاقتراب من المباني والجدران المتصدعة.

وأكدت الدائرة أن فرق الدفاع المدني السوري جاهزة للتدخل، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية، وحوادث انزلاق مروري.