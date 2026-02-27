ارتفاع التصنيف الائتماني لتركيا

أنقرة-سانا

رفعت وكالة “ريتينغ آند إنفستمنت إنفورميشن” التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالعملة الأجنبية من مستوى “BB-” إلى”BB”، لأول مرة منذ 8 سنوات.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن “ريتينغ آند إنفستمنت إنفورميشن” نشرت اليوم الجمعة تقييمها المتعلق بتركيا، وقررت رفع تصنيفها الائتماني، مع تأكيدها على نظرتها المستقبلية عند مستوى “مستقر”.

وأشار تقرير التقييم إلى أن إطار السياسات المرتكزة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي طبقته الحكومة التركية في الفترة الأخيرة، كان عاملاً حاسماً في رفع التصنيف الائتماني.

وأكد التقرير أن السياسة النقدية الهادفة إلى خفض التضخم، والنهج الذي يعطي الأولوية للانضباط المالي، أسهما في تقليص حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات، وتعزيز عملية إعادة التوازن الاقتصادي الكلي، مع التوقع باستمرار النمو عند مستويات مستدامة رغم التباطؤ المنضبط في النشاط الاقتصادي.

ووكالة “ريتينغ آند إنفستمنت إنفورميشن” هي واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في آسيا، وتُعدّ من المؤسسات المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وإصدار تقارير تحليلية عن المخاطر المالية والاقتصادية.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي بنسبة 4 % للعام الجاري، كما توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً في العام المقبل بمعدل 4.5 %.