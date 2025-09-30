المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط يعرب عن تفاؤله بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

واشنطن-سانا

أعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط “ستيف ويتكوف” عن تفاؤله بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة.

وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: “لدينا دعم كبير للخطة وتأييد كبير ولدينا بعض التفاصيل التي نحتاج إلى تسويتها”، مضيفاً: “تعلمون أن الرئيس دونالد ترامب سيدفع الجميع نحو تحقيق أهدافه وأعتقد أننا سنصل إلى خط النهاية”.

من جانبه رحب رئيس الوزراء البريطاني” كير ستارمر” بالخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في غزة.

ووفقاً لمنشور لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية على منصة إكس فقد دعا ستارمر إلى “ضمان توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة والإفراج عن الرهائن”، كما طالب حركة حماس بالموافقة على الخطة.

بدوره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قال في بيان نشره معهد “توني بلير للتغيير العالمي” عبر منصة إكس: إنّ “خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة توفر لنا أفضل فرصة لإنهاء عامين من الحرب والبؤس والمعاناة”، واصفاً الخطة بأنها “جريئة وذكية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس في البيت الأبيض عن قرب التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، ويساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.