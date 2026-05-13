العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط ألمانيا

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، العثور على قنبلة جوية غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من ثكنات أميركية في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا.

ونقلت مجلة دير شبيغل عن بلدية المدينة، أن القنبلة تزن نحو 500 كيلوغرام، مشيرةً إلى أنه سيتم فرض منطقة حظر، وإخلاء ضمن دائرة نصف قطرها 700 من موقع اكتشاف القنبلة.

ومن المتوقع أن تتأثر حركة النقل في المنطقة، بما في ذلك خط السكك الحديدية الرابط بين فيسبادن وكولونيا، إضافةً إلى الطريق السريع A66 بين منطقتي إربنهايم ونوردنشتات، كما ستشهد خدمات الحافلات بعض الاضطرابات.



وتشهد ألمانيا بشكل متكرر العثور على ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وخاصةً خلال أعمال البناء والحفريات في المدن الكبرى والمناطق الصناعية.