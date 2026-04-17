الأوقاف تبحث مع اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي آفاق التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع وفد اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، برئاسة أمينه العام أيوب إقبال، آفاق التعاون في مجالات إعمار المساجد، ودعم التعليم الشرعي، وتفعيل الوقف الصحي والتعليمي.

وأكد الوزير شكري، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية توحيد الجهود وتكاملها بما يخدم المصلحة العامة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به هذه المنظمات في دعم مسار التعافي.

بدوره، أشار إقبال إلى حرص الاتحاد على استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف، والعمل بما يتوافق مع أولوياتها القطاعية واحتياجات المرحلة.

وتحرص وزارة الأوقاف على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رؤيتها في بناء شراكات فاعلة تُسهم في خدمة العمل الديني المشترك.