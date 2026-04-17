شاختار دونيتسك يبلغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أمستردام-سانا

تأهل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعد تعادله إياباً 2-2 مع مضيفه آلكمار الهولندي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

سجل هدفي الضيوف كل من أليسون سانتانا في الدقيقة 58، ولوكا ميرليس في الدقيقة 83، فيما سجل لأصحاب الأرض كل من إيساك ينسن في الدقيقة 73، وماتيج سين في الدقيقة 80.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الفريق الأوكراني بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعده في نصف نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

منتخب سوريا للجودو يحرز 9 ميداليات في اليوم الثالث للبطولة العربية
6 ميداليات لمنتخب سوريا للسباحة في البطولة العربية بالمغرب
توتنهام يصعد للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
اليوم.. نصف نهائي البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم داخل الصالات
انطلاق “ملتقى شباب سوريا” في اللاذقية لتعزيز دور الشباب في التنمية الوطنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك