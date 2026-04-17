أستون فيلا الإنكليزي يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

لندن-سانا

تأهل أستون فيلا الإنكليزي إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، بعد تكرار فوزه على ضيفه بولونيا الإيطالي 4-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في إياب الدور ربع النهائي.

سجل للفريق الإنكليزي كل من أولي واتكينز في الدقيقة 16، وإميليانو بوينديا في الدقيقة 26، ومورغان روجرز في الدقيقة 39، وإزري كونسا في الدقيقة 89.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انته لصالح أستون فيلا 3-1، ليتأهل للمربع الذهبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-1.

وسيلاقي أستون فيلا في الدور نصف النهائي مواطنه فريق نوتنغهام فورست الذي تأهل على حساب بورتو البرتغالي.

