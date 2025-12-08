النائب الأمريكي جو ويلسون يهنئ الشعب السوري في الذكرى الأولى للتحرير

واشنطن-سانا

أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون عن أطيب التمنيات لشعب سوريا في الذكرى الأولى لتحريرها من النظام البائد.

وقال ويلسون في منشور على منصة (x): إن أبناء سوريا يعودون إلى عائلاتهم من أجل إعادة البناء وجعل بلادهم عظيمة من جديد، بفضل قيادة الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب، منوهاً بدور الجالية السورية الأمريكية التي عملت بلا كلل لإيصال صوتها من أجل السلام والازدهار.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث احتشد الملايين في ساحات المدن والبلدات للتعبير عن فرحهم بالنصر وأملهم ببناء مستقبل مشرق.