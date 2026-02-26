مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل تهدف لإحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية

جنيف-سانا

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن تورك قوله أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن “الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من تطهير عرقي”.

وأضاف: “تواصل إسرائيل استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب في الضفة الغربية”، مشيراً إلى “مقتل 1020 فلسطينياً في الضفة منذ تشرين الأول 2023، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في شمال الضفة الغربية تسببت بنزوح 32 ألف فلسطيني”.

وأكد تورك أنه “منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الـ 10 من تشرين الأول 2025 قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني وأصابت أكثر من 1600”.

وكان تورك قال في وقت سابق: إن تكثيف الهجمات والتدمير المنهجي ورفض إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى عمليات النقل القسري والنزوح تثير مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.