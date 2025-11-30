قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 29 فلسطينياً، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم، وسلفيت، ونابلس والخليل ورام الله، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 29 منهم.

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، كما فرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين إليه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أكدت أن الأسرى والمعتقلين يعانون من تدهور غير مسبوق في ظروف الاحتجاز وتوسع التنكيل داخل سجون الاحتلال، ما ينذر بكارثة إنسانية.