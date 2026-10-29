فريق صحي جوال يقدم خدمات الرعاية الأولية في بلدة دوير الشيخ سعد بطرطوس

طرطوس-سانا

يواصل الفريق الصحي الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في بلدة دوير الشيخ سعد، من خلال زيارات أسبوعية تهدف إلى تسهيل حصول الأهالي على الخدمات الطبية والأدوية المجانية، وتعزيز الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال، ولا سيما دون سن الخامسة.

وأوضح مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن تسيير الفريق الجوال يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على إيصال الخدمات الصحية إلى البلدات والقرى التي لا توجد فيها مراكز صحية، مشيراً إلى أن بلدة دوير الشيخ سعد تضم عدداً كبيراً من السكان، فيما يضطر الأهالي إلى التوجه إلى المركز الصحي في بلدة الشيخ سعد المجاورة، ما يشكل صعوبة في التنقل والحصول على الرعاية اللازمة.

زيارة أسبوعية كل يوم ثلاثاء

بيّن حسين أن الفريق ينفذ زيارة أسبوعية إلى البلدة كل يوم ثلاثاء وفق خطة شهرية تضعها المنطقة الصحية، ويقدم خلالها خدمات فحص المرضى وقياس ضغط الدم وتحليل السكر، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوزيع الأدوية المجانية على المرضى المستحقين.

ولفت إلى أن الخدمات تشمل أيضاً تعزيز الترصد التغذوي للأطفال من خلال قياس الوزن والطول ومحيط العضد، بهدف الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتحديد احتياجاتهم الغذائية، وتوزيع المغذيات العلاجية المناسبة وفق الفئة العمرية والحالة الصحية.

وأشار حسين إلى أن الترصد التغذوي يشكل أداة مهمة لمتابعة نمو الأطفال ورصد المشكلات الغذائية في مراحل مبكرة، بما يساعد على التدخل المناسب والحد من المضاعفات الصحية، موضحاً أن زبدة الفستق المستخدمة ضمن برامج التغذية العلاجية تُقدَّم للفئات المستهدفة وفق التقييم الصحي والبرنامج المعتمد.

الفرق الجوالة تصل للمناطق البعيدة

أكد حسين أن الفرق الصحية الجوالة تؤدي دوراً أساسياً في الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، من خلال تقديم مجموعة من خدمات المراكز الصحية ضمن عيادات متنقلة، وتخفيف الأعباء المادية وصعوبات التنقل عن المواطنين، بما يعزز فرص حصولهم على الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بمتابعة الحالات، أوضح حسين أن المنطقة الصحية تضع خططاً شهرية لزيارة القرى والبلدات التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، إضافة إلى الأحياء الفقيرة، مع متابعة الحالات المرضية المكتشفة خلال الزيارات أو الواردة عبر برامج الترصد، والاستجابة للاحتياجات الصحية، ولا سيما لدى مرضى الأمراض المزمنة، والعمل على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.

وتندرج خدمات الفرق الصحية الجوالة ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية والوصول بها إلى التجمعات السكانية التي تفتقر إلى المراكز الصحية، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر ومتابعة الحالات المرضية، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل والترصد التغذوي، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.