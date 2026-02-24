الأمم المتحدة: تضاعف نسبة انعدام الأمن الغذائي في الصومال خلال عام

روما-سانا

أعلنت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة التي تقيس الجوع وسوء التغذية في أنحاء العالم، عن تضاعف نسبة انعدام الأمن الغذائي في الصومال خلال عام.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها: إن عدد السكان المصنفين في الصومال ضمن فئة “الأزمة أو ما هو أسوأ” تضاعف تقريباً بين مطلع عام 2025 وشباط 2026، ليصل إلى 6,5 ملايين نسمة، لافتة إلى أن السبب يعود إلى تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن، مضيفة: “إن الوضع يتفاقم بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية”.

وأشارت الهيئة الى ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد في الصومال خلال العامين الماضيين.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر يوم الجمعة الماضي من أن الصومال يواجه إحدى أعقد أزمات الجوع في السنوات الأخيرة، نتيجة لموسمين متتاليين من انقطاع هطول الأمطار، واستمرار الصراع وانعدام الأمن، والانخفاض الحاد في التمويل الإنساني.