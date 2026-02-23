إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الاحتلال الإسرائيلي

مدريد-سانا

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكد ألباريس في تصريحات اليوم الإثنين عبر منصة “إكس”، أن القتل في غزة ما زال مستمراً، وأن المساعدات الإنسانية عالقة عند المعابر، مطالباً بتسهيل وصول المساعدات للفلسطينيين دون قيود.

وأشار ألباريس إلى أن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه ما وصفه بـ الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين لم يعد مفهوماً، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي “يمتلك أدوات سياسية واقتصادية يجب تفعيلها تجاه إسرائيل.

وكان وزراء خارجية 19 دولة عربية وأجنبية أدانوا بشدة اليوم سلسلة القرارات غير القانونية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان والضم وفرض السيطرة على الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.