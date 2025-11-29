في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. تركيا تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

أنقرة-سانا

جددت تركيا، اليوم، دعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في تدوينة، نشرتها على منصة “إن سوسيال” التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني: إن “تركيا تؤكد مجدداً دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.”

وأضافت الوزارة: “نؤكد مرة أخرى أننا سنواصل دعمنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وتتمتع بوحدة الأراضي على أساس حدود عام 1967”.

يذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أقرته الأمم المتحدة عام 1977 ويصادف في الـ 29 من تشرين الثاني من كل عام وتنظم فيه العديد من دول العالم فعاليات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني.