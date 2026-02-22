رابطة العالم الإسلامي: تصريحات هاكابي تفتقر لأدنى درجات المسؤولية السياسية

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي حول التوسع الإسرائيلي في المنطقة مؤكدة أنها تفتقر لأدنى درجات المسؤولية السياسية.

وأكد الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الأحد أن” تصريحات السفير الأمريكي تمثّل استهتاراً غير مسبوق بأمن المنطقة وسيادة دُوَلِها، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتُخالِف الالتزامات الواضحة في خطة السلام الأمريكية”.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على أن الضامن الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في المنطقة هو إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونداءاتها، بشأن حقّ الشعب الفلسطيني التاريخي والثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته مشدداً على أن هذا الحق لا يمكن التأثير عليه بأمثال هذه التصريحات التي تفتقر لأدنى درجات المسؤولية السياسية”.

يشار إلى أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بخصوص السياسة الإسرائيلية التوسعية في المنطقة قوبلت بموجة واسعة من الشجب والاستنكار في العالمين العربي والإسلامي.