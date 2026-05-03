تداعيات الحرب.. الطاقة الشمسية تزاحم الديزل في تشغيل أبراج الاتصالات بأفريقيا

عواصم-سانا

يشهد قطاع الاتصالات في أفريقيا تسارعاً في التحول نحو الطاقة الشمسية لتشغيل أبراج الهواتف المحمولة، في ظل ارتفاع أسعار الديزل الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ويأتي هذا التحول في وقت لا تزال فيه غالبية أبراج الاتصالات في القارة، التي يُقدّر عددها بنحو 500 ألف برج، تعتمد على مولدات الديزل، إلا أن ارتفاع تكلفته واضطرابات الإمدادات في عدد من الدول دفع شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في نماذج التشغيل التقليدية.

الديزل يفقد جاذبيته أمام ارتفاع التكاليف

وتشير تقديرات قطاع الاتصالات إلى أن أزمة الوقود الأخيرة، وما رافقها من تقلبات في الأسعار بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ساهمت في تسريع الاتجاه نحو حلول الطاقة الشمسية والهجينة، وخاصة في المناطق الريفية وخارج نطاق الشبكات الكهربائية.

وقال لاندي أبودو، كبير المتخصصين في شؤون الطاقة لأفريقيا لدى GSMA، وهي منظمة تمثل مشغلي شبكات المحمول في تصريحات صحفية نشرتها شبكة “سي إن بي سي” اليوم الأحد: “لطالما كان الديزل يمثل تكلفة كبيرة، لكن الأحداث العالمية الأخيرة جعلته أكثر تقلباً”، مضيفاً: إن ذلك “يعزز جدوى الاعتماد على حلول الطاقة الشمسية والهجينة”.

توسع في الطاقة الشمسية

وتتجه الشركات في مختلف أنحاء القارة إلى اعتماد أنظمة تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين الطاقة عبر البطاريات، مع استخدام محدود للديزل كخيار احتياطي، فيما تعمل بعض الشركات على التحول الكامل إلى الطاقة الشمسية في المواقع النائية.

وتُظهر البيانات أن الطاقة قد تشكل ما يصل إلى 60% من تكاليف تشغيل الأبراج في المناطق غير المرتبطة بالشبكات الكهربائية، ما يجعل التحول إلى الطاقة المتجددة خياراً متزايد الجدوى.

وأعلنت شركة “أطلس تاور كينيا” المملوكة لمستثمرين أمريكيين عن استثمار 52.5 مليون دولار لبناء 300 برج اتصالات يعمل بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنها تشغل حالياً 82% من أبراجها بهذه التقنية.

كما كشفت تقارير لشركة “فوداكوم أفريقيا” أن تكاليف الطاقة لديها ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 300 مليون دولار في عام 2025، في حين تعمل شركات الاتصالات في نيجيريا وغيرها من الدول على مواجهة ارتفاع حاد في أسعار الديزل بعد إلغاء الدعم الحكومي.

ضغوط اقتصادية تدفع نحو التحول

وفي نيجيريا، ارتفعت أسعار الديزل بنحو 200% خلال عام واحد، ما دفع المشغلين إلى إنفاق مئات الملايين من الدولارات سنوياً للحفاظ على تشغيل الشبكات، في وقت تزايدت فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.

وتتجه شركات كبرى مثل “أورانج وفوداكوم وMTN غروب وإيرتل أفريقيا” إلى توسيع استخدام الطاقة الشمسية والأنظمة الهجينة، فيما تسعى شركات أخرى مثل iSAT أفريقيا إلى تطوير أبراج اتصالات تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة.

مكاسب تشغيلية وتحسن في الموثوقية

وتشير بيانات أولية إلى تحقيق وفورات كبيرة، إذ خفضت عمليات MTN في جنوب السودان إنفاق الوقود بنحو 30% بعد اعتماد الطاقة الشمسية، بينما قلّصت إيرتل أفريقيا استخدام الديزل بأكثر من النصف في مواقع بعدة دول.

ورغم أن التحول لا يزال في مراحله المبكرة، يرى خبراء أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يعزز موثوقية الشبكات، ويحد من انقطاعات الخدمة، وخصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الكهربائية، حيث لا يزال نحو 65% من السكان غير متصلين بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ويؤكد محللون أن استمرار تقلب أسعار الوقود عالمياً، جراء التوترات الجيوسياسية سيجعل من التحول نحو الطاقة النظيفة خياراً أكثر إلحاحاً خلال السنوات المقبلة.