الأردن يدين اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

عمان-سانا

جددت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الإثنين، إدانة الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وأحدثها اقتحام أحد أعضاء ما يسمى “الكنيست” للمسجد، معتبرة أنها تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً مداناً واستفزازاً غير مقبول يجب أن يتوقف.

ووفق وكالة بترا الأردنية قال الناطق باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي في بيان: “إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتعبر عن إدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل مسؤولي الاحتلال للمسجد الأقصى باعتبارها انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتدنيساً لحرمته”، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحذر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللاشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ‏داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة التي تعد استمراراً لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ويواصل مسؤولو الاحتلال والمستوطنون اقتحام المسجد الأقصى في إطار الاستفزازات والانتهاكات شبه اليومية للأماكن الدينية وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.