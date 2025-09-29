دعوة أممية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة

photo 2025 09 23 19 41 51 دعوة أممية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة

القدس المحتلة-سانا

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الدمار والقتل والنزوح غير المبرر، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة المستمرة في غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان: إنه “يجب على إسرائيل أن توقف فوراً جميع الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة، وضمان توفير الرعاية الطبية الطارئة لجميع الفلسطينيين المصابين”.

وأكد البيان أن “الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات وفي محيطها تترك المدنيين المرضى والمصابين دون إمكانية الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في مدينة غزة، حيث يؤدي تصاعد الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية إلى عدد لا يحصى من الضحايا”.

وسجل المكتب، منذ الـ 16 من أيلول الحالي، وقوع أكثر من 17 هجمة إسرائيلية على منشآت صحية أو محيطها في جميع أنحاء مدينة غزة، مشيراً أيضاً إلى تعرض مستشفى الرنتيسي للأطفال في الشمال الغربي، ومركز الإغاثة الطبية في وسط المدينة لضربات مباشرة، وحدوث ضربات في محيط مجمع الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة، ومستشفى الأهلي في الجزء الشرقي، فضلاً عن حوادث أخرى تم تسجيلها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية واستهداف مباشر لطالبي المساعدات الإنسانية.

