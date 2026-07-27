قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه قرية معرية وتتوغل في أطراف جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة مساء اليوم الإثنين، النار بكثافة باتجاه قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن إطلاق النار تجاه معرية تزامن مع توغل قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين وآليتين عسكريتين في أطراف قرية جملة بريف درعا الغربي، بعد أن سلكت طريق وادي الرقاد، فيما تمركزت الدبابتان قرب غرفة مجحم في منطقة حوض اليرموك وسط حالة من الترقب بين الأهالي.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم، بعدة آليات عسكرية باتجاه قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تمركزت على الطريق الواصل بين القرية والثكنة، قبل أن تفتح الطريق المؤدي إلى قرية العارضة، وتباشر عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.