قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه قرية معرية وتتوغل في أطراف جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا‏

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة ‏مساء اليوم الإثنين، النار بكثافة باتجاه قرية معرية الواقعة في ‏منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن إطلاق النار تجاه معرية تزامن مع ‏توغل قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين وآليتين عسكريتين في أطراف قرية ‏جملة بريف درعا الغربي، بعد أن سلكت طريق وادي الرقاد، فيما ‏تمركزت الدبابتان قرب غرفة مجحم في منطقة حوض اليرموك ‏وسط حالة من الترقب بين الأهالي‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم، بعدة ‏آليات عسكرية باتجاه قرية معرية في منطقة حوض ‏اليرموك بريف ‏درعا الغربي‎، حيث تمركزت على الطريق الواصل بين القرية ‏والثكنة، قبل أن تفتح الطريق ‏المؤدي إلى قرية العارضة، وتباشر ‏عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر ‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‌‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏