وزيرا الدفاع القطري والبريطاني يبحثان هاتفيا التطورات الأمنية في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الخميس من نظيره البريطاني جون هيلي التطورات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وناقشا أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بينها الإمارات، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.