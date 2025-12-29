الدفاع المدني الفلسطيني في غزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن الخيام لا توفر الحماية من البرد والأمطار، ولا تصلح كحل إنساني في ظل ظروف الشتاء القاسية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن بصل قوله في بيان اليوم: “إن المنخفضات الجوية التي يتعرض لها القطاع أسفرت عن وفاة 25 فلسطينياً من بينهم ستة أطفال قضوا نتيجة البرد القارس، فيما توفي الآخرون جراء انهيارات المباني والسقوط في آبار وبرك تجميع مياه الأمطار”، مشيراً إلى أن 18 بناية سكنية انهارت بشكل كامل، وذلك منذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على قطاع غزة.

وأشار بصل إلى أن أكثر من 110 بنايات سكنية تعرضت لانهيارات جزئية خطيرة، تشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الفلسطينيين القاطنين فيها أو في محيطها، لافتاً إلى أن شدة الرياح وغزارة الأمطار أدت إلى تطاير وغرق أكثر من 90 بالمئة من خيام النازحين، ما تسبب في فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتلف الملابس والأغطية، وفاقم من معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وبيّن بصل أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 700 مناشدة ونداء استغاثة من الفلسطينيين منذ بدء هذا المنخفض الجوي، تنوّعت بين إنقاذ محاصرين بالمياه، والتعامل مع انهيارات وأضرار جسيمة، مجدداً دعوته العاجلة للعالم والمجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري والجاد لإغاثة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، قبل تفاقم الكارثة بشكل أكبر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواصل التدهور، حيث تواجه العائلات النازحة في القطاع صعوبات متزايدة نتيجة للطقس الشتوي القاسي، وسط قيود مستمرة تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الإنسانية.