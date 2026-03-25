قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

٢٠٢٦٠٢٠٢ ١٤٤٨١٦ 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الرزانية وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قريتي الرزانية وصيدا الحانوت، بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية، توغلت إلى أطراف قرية الرزانية، ثم تابعت مسيرها إلى قرية صيدا الحانوت قبل أن تنسحب، دون ورود أي أنباء عن حالات اعتقال.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الثلاثاء، باتجاه قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت 4 آليات تابعة للاحتلال، بنصب حاجز عند مدخل الكسارات في قرية عين البيضا على الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقرية أوفانيا، فيما نفذت 5 آليات أخرى جولة في محيط البلدة والقرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف أراض.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

