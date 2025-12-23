بكين: نعارض بشدة مبالغة واشنطن بمفهوم الأمن القومي وقمعها الشركات الصينية

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين تعارض بشدة مبالغة الولايات المتحدة في توسيع مفهوم الأمن القومي، ووضعها قوائم تمييزية بهدف قمع الشركات الصينية دون مبرر.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله في تصريح اليوم: “يتعين على الولايات المتحدة تصحيح ممارساتها الخاطئة، وتوفير بيئة نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية”.

وجاءت هذه التصريحات رداً على استفسار يتعلق بإعلان لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أمس بأنها ستضيف شركة “دي جي آي” الصينية إلى قائمة الشركات التي تعتبر أنها تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأمريكي، وأنها ستمنع الموافقة على أنواع جديدة من الطائرات دون طيار للاستيراد أو البيع في الولايات المتحدة.

وكانت بكين دعت واشنطن في ال 19 من الشهر الجاري، إلى النظر بموضوعية وعقلانية إلى التنمية الصينية والعلاقات الثنائية، معلنة رفضها لقانون السياسة الدفاعية الأمريكي، معتبرة أنه يتدخل بشؤون الصين الداخلية.

يشار إلى أن مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكي، يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاغون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.