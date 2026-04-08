الكويت تطالب إيران بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

الكويت-سانا

رحّبت الكويت اليوم الأربعاء، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وطالبت طهران ووكلاءها بالوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: “ترحب الكويت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنةً الجهود التي بُذلت للتوصل لهذا الإعلان، وبشكل أساسي الدور الذي اضطلعت به جمهورية باكستان الإسلامية في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد”.

وأوضحت الخارجية أن الكويت تؤكد على دعمها لكل جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إعادة التهدئة، وتعرب عن الأمل في أن يُفضي هذا الإعلان إلى التوصل لتسوية شاملة ومستدامة، تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلى أن الكويت تؤكد على أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددة على ضرورة أن تبادر إيران ووكلاؤها، بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها، إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأضافت الخارجية: إن الكويت تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكل الممرات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.