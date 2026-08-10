بيانات كبلر: تراجع حركة السفن في هرمز واستقرارها في باب المندب

سنغافورة-سانا

أكدت شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية، اليوم الإثنين، أن الحركة في مضيق هرمز استمرت في “التراجع” خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الشركة في منشور لها على منصة “إكس”، أن الحركة في المضيق تراجعت بشكل أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أن عدد عمليات العبور المؤكدة انخفض من 15 عملية يوم الجمعة الماضي إلى 11 عملية يوم السبت، ثم إلى 6 عمليات يوم الأحد.

وأشارت البيانات إلى أن نحو نصف هذه الرحلات استخدم المسار الشمالي الذي وافقت عليه إيران، بينما لم يتسنَّ تحديد مسار 10 سفن.

وفي المقابل لفتت كبلر إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر كانت “أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ، حيث سُجّلت 116 عملية عبور خلال الفترة نفسها”.

وبينت الشركة أن حركة الملاحة اليومية مستقرة نسبياً في المضيق، حيث عبرت 43 و37 و36 سفينة الممر المائي على مدى 3 أيام، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن استهداف ميليشيا الحوثي للسفن في المنطقة.

وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل إغلاق الممر المائي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بينما تواصل الأسواق متابعة تطورات المحادثات المتعلقة بإعادة فتحه.

وكانت بيانات شركة كبلر أظهرت، الإثنين الفائت، عبور ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي مضيق باب المندب، في ظل تراجع متزايد في حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفناً في المنطقة.