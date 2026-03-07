عشرات القتلى والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

بيروت- سانا

قُتل وأصيب عشرات الأشخاص جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية اليوم السبت على بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني بعد عملية إنزال في الجرود المحيطة بالبلدة إضافة إلى غارات على بلدات أخرى.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات على بلدة النبي شيت بهدف منع وقوع قوة الاحتلال، التي قامت بالإنزال، بالأسر بعد اشتباكها مع عناصر من ميليشيا حزب الله وأهالي البلدات اللبنانية المجاورة.

وبحسب الوكالة نجم عن الاشتباكات 15 قتيلاً من أبناء بلدة النبي شيت وثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني، وقتيل من الأمن العام إضافة إلى 9 قتلى من بلدة الخريبة، وقتيل من بلدة سرعين، وقتيل من بلدة علي النهري.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 شخصاً وإصابة 33 آخرين جراء الغارات على بلدة النبي شيت.

وفي بلدة جبشيت الجنوبية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عدة غارات استهدفت أحد المنازل بالبلدة والساحة العامة لها ما أدى لمقتل 6 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة، ودمار هائل بالمكان.

كما تعرضت بلدات كوثرية الرز وأنصار وزوطر الشرقية وكفر تبنيت وبنت جبيل وأطراف زبقين والضهيرة ويارين في جنوب لبنان لغارات جوية معادية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير هائل بالمنازل والمحلات التجارية في تلك البلدات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم الإثنين الماضي إلى 222 قتيلاً على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى.