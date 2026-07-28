زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب اليابان ويتسبب بإصابة عشرات الأشخاص

طوكيو-سانا

أصيب 50 شخصاً على الأقل جراء زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب اليابان اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن إدارة أحد المشافي في كوماموتو قولها: إن 50 مصاباً وصلوا الى المشفى إثر الزلزال الذي وقع على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.

من جهتها، قالت شركة “كيوشو” اليابانية للطاقة الكهربائية: إن الكهرباء انقطعت عن نحو 48 ألف منزل بسبب الزلزال، بينما ذكرت شركة “جيه آر كيوشو” للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها، بما يشمل القطارات السريعة.

وأدى الزلزال أيضاً إلى انفجار وقع داخل مركز تجاري في منطقة “كاشيما “في “كوماموتو” وسط مخاوف من وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات البحث عن عالقين في المبنى.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر ضرب كوماموتو جنوب اليابان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من تشكل أمواج مد عالية “تسونامي” على سواحل بحر أرياكي وبحر ياتسوشيرو.

يشار إلى أن اليابان تتعرض بشكل متكرر لزلازل وهزات أرضية، لوقوعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تكثر الأنشطة الزلزالية والبركانية.